Home » Spettacoli » TV
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 marzo 2026

di Anton Filippo Ferrari
Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 marzo 2026

Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 9 marzo 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il conflitto in Iran, i risvolti politici in Italia e la tensione a Cipro, con aggiornamenti costanti dal Medio Oriente. A fare il punto sulla strategia militare, il generale David Petraeus, ex direttore della Cia. A seguire, spazio al referendum sulla giustizia. In chiusura, un focus sulla vicenda della “Famiglia nel bosco” dopo la decisione dei giudici di allontanare la madre dalla casa-famiglia. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Andrea Ruggieri, Maddalena Loy, Hoara Borselli, Piero Sansonetti, Davide Tabarelli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 9 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca