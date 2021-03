Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 8 marzo 2021

Questa sera, lunedì 8 marzo 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 8 marzo 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

La prospettiva di nuove chiusure a un anno dal primo lockdown sarà il tema al centro della puntata di Quarta Repubblica – il talk-show dedicato all’attualità politica ed economica condotto ogni lunedì da Nicola Porro – in onda lunedì 8 marzo, in prima serata su Rete 4. Durante le tre ore di diretta, focus sulla campagna vaccinale anti-Covid in Italia con un reportage sui ritardi e i disagi in Calabria e un’intervista al commissario alla Sanità Guido Longo. Inoltre, con testimonianze e documenti esclusivi, spazio alle inchieste delle procure di Ragusa e di Trapani a carico di Ong operanti nelle acque della Sicilia.

E ancora, secondo le anticipazioni di Quarta Repubblica, la trasmissione tornerà a parlare delle mascherine affrontando gli sviluppi delle indagini in corso e, con un’intervista all’ex vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, delle conseguenze delle rivelazioni de “Il Sistema” (Rizzoli, 2021), il libro-intervista di Alessandro Sallusti con il magistrato radiato Luca Palamara. Tra i servizi: un’inchiesta sui mezzi pubblici ancora sovraffollati nonostante l’emergenza Covid; un confronto tra la burocrazia che deve affrontare un medico di base italiano rispetto a un suo collega inglese prima di iniettare un vaccino; un viaggio negli Usa dove gli Stati a guida democratica chiudono negozi e locali e quelli a guida repubblicana invece aprono e, infine, in occasione della visita di papa Francesco in Iraq, un racconto della vita dei cristiani oggi a Bagdad.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 8 marzo 2021? Il “faccia a faccia” di Nicola Porro sarà con Cristina Scocchia, amministratore delegato di Kiko. Tra gli ospiti della puntata: il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, l’avvocato Maurizio Paniz, l’imprenditore Guido Crosetto, i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e suor Anna Monia Alfieri. Come ogni settimana, le incursioni in diretta di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 8 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

