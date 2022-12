Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 5 dicembre 2022

Questa sera, lunedì 5 dicembre 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 5 dicembre 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto sarà intervistato da Nicola Porro nel nuovo appuntamento con Quarta Repubblica di questa sera. Nel corso della puntata, ampio spazio ai costi della politica dopo il taglio del numero dei parlamentari, al nuovo regolamento europeo per la riduzione degli imballaggi e al caso del documentario su immigrazione e Ong “L’Urlo” del regista Michelangelo Severgnini, contestato a Napoli durante la proiezione al “Festival dei diritti umani”.

E ancora, un’inchiesta sulla gestione dei beni confiscati alla mafia e una sul controllo dei finanziamenti alle cooperative per l’assistenza ai migranti. Il faccia a faccia della settimana sarà con l’allenatore Zdenek Zeman. Ospiti della serata, tra gli altri, la vicecapogruppo del M5S alla Camera Vittoria Baldino, il deputato e presidente di +Europa Riccardo Magi, il magistrato Cuno Tarfusser, l’esperto di lavoro previdenza e welfare Alberto Brambilla, l’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliveiro, Piero Sansonetti, Pietro Senaldi, Alessandro Barbano, Claudia Fusani, Andrea Ruggieri, Francesca Ronchin, Daniele Capezzone e Sandra Amurri. Come sempre, il contributo di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, e il punto di vista di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 5 dicembre 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.