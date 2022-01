Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 31 gennaio 2022

Questa sera, lunedì 31 gennaio 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 31 gennaio 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Stasera la puntata sarà dedicata alle conseguenze della rielezione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. Le ripercussioni sull’attività del governo Draghi saranno uno dei temi approfonditi durante le tre ore di diretta, oltre al caro bollette, al lockdown di fatto per alcune attività e ai disagi che sono ancora costretti ad affrontare famiglie e imprese, quando ormai sono passati due anni esatti dalla dichiarazione dello stato di emergenza per Covid. Da segnalare un’inchiesta sui “no” che in Italia impediscono di utilizzare fonti di energia disponibili, un viaggio nelle terre pugliesi teatro anni fa delle proteste anti-Tap e una ricostruzione delle cause che stanno determinando l’aumento del prezzo della carne e di altri beni di prima necessità.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 31 gennaio 2022? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento, il presidente di Fise Assoambiente Chicco Testa, Stefano Cappellini (“La Repubblica”), Daniele Capezzone (“La Verità”), Valentina Furlanetto (“Radio 24-Il Sole 24 ore”). Il faccia a faccia di Porro sarà con Nicola Maccanico, amministratore delegato di Cinecittà S.p.A. Anche stasera il contributo di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 31 gennaio 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.