Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 28 dicembre 2020

Questa sera, lunedì 28 dicembre 2020, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 28 dicembre 2020, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, l’ex direttore esecutivo dell’Ema Guido Rasi e la firma del “Corriere della Sera” Aldo Cazzullo saranno tra gli ospiti dell’ultima puntata del 2020. Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato, con servizi, cifre e confronto in studio, all’analisi dei temi di più stretta attualità: l’avvio della vaccinazione anti-Covid19, il contenuto della manovra finanziaria che approderà al Senato, il racconto di un Natale senza festeggiamenti e gli scenari economici del 2021, con un dibattito sul blocco degli sfratti e le novità per i lavoratori autonomi. Inoltre, le pagelle dei protagonisti nell’anno della pandemia. E ancora: un reportage dal Veneto dove il tasso di contagio è arrivato al 36 per cento; un viaggio nell’Italia delle opere pubbliche ferme, partendo dalla bonifica della zona ex Ilva di Bagnoli a Napoli e un racconto del Natale ad Aspen (Colorado), una delle più rinomate località sciistiche degli Stati Uniti dove gli impianti sono regolarmente aperti.

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 28 dicembre 2020? Stasera, in prima serata, vedremo anche la presidente della Commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani (Pd), l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, suor Anna Monia Alfieri, lo scrittore Aurelio Picca, Filippo Roma de “Le Iene”, i giornalisti Paolo Guzzanti, Claudia Fusani, Daniele Capezzone, Simona Branchetti e Luigia Luciani. Come ogni settimana, interverranno Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 28 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

