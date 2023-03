Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 27 marzo 2023

Questa sera, lunedì 27 marzo 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 27 marzo 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il tema dell’immigrazione con le novità dopo il vertice Ue alla presenza della premier Giorgia Meloni. Con reportage, cifre e approfondimenti, si tornerà a parlare delle direttive green su casa e auto targate Unione europea. Quarta Repubblica approfondirà poi la questione della maternità surrogata e la trascrizione dei figli delle coppie omosessuali oltre al caso delle borseggiatrici di Roma e Milano. Con la presenza fissa di Gene Gnocchi, saranno ospiti: la senatrice del Partito Democratico Simona Malpezzi, il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Toni Capuozzo, Alessandro Rico, Angelo Bonelli, Roberto Cingolani, Marco Cappato e Daniele Capezzone. Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 27 marzo 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.