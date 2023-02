Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 27 febbraio 2023

Questa sera, lunedì 27 febbraio 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 27 febbraio 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Con reportage, cifre e approfondimenti, la puntata si occuperà dei funerali solenni di Maurizio Costanzo e di immigrazione con il naufragio al largo di Crotone del barcone con a bordo 250 migranti. Fra i temi anche delle varie direttive green imposte dall’Unione europea che rischiano di mettere in crisi famiglie e imprese. Continua poi l’inchiesta di Quarta Repubblica sulla disforia di genere nei minorenni con le testimonianze e il racconto dei genitori. Parteciperanno al dibattito il deputato FdI Galeazzo Bignami, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, la capogruppo Pd al Senato Simona Malpezzi, Alessandro Sallusti, Luca Palamara, Marina Terragni, l’imprenditore Stefano Bandecchi e Daniele Capezzone. Non mancheranno le incursioni di Gene Gnocchi. Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 27 febbraio 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.