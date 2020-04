Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 27 aprile 2020

Questa sera, lunedì 27 aprile 2020, alle ore 21,25 su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, programma tv di approfondimento politico condotto da Nicola Porro che intervisterà il leader della Lega Matteo Salvini sull’attuale scenario politico ed economico e sull’azione del Governo Conte in relazione all’emergenza Coronavirus. Ma quali sono gli ospiti di stasera di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Come sempre tanti servizi, ospiti e interviste ad esperti per analizzare la difficile situazione legata al Coronavirus nel corso della puntata odierna di Quarta Repubblica, in prima serata su Rete 4. Ieri in conferenza stampa il premier Conte ha delineato le misure della cosiddetta Fase 2, presentando il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 4 maggio. Tra le novità, la riapertura di parchi e ville e la possibilità di fare sport individuale, ma anche la riapertura di aziende manifatturiere e delle costruzioni per la vendita all’ingrosso, l’asporto per locali e ristoranti e soprattutto la possibilità di vistare parenti all’interno della propria regione. Resta obbligatoria l’uso dell’autocertificazione. Dal 18 maggio dovrebbero riaprire i negozi per la vendita al dettaglio, mentre per bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti occorrerà attendere il 1 giugno. Tanti comunque ancora i dubbi da parte dei cittadini, che si proveranno a chiarire nel corso della puntata.

Nella puntata di stasera di Quarta Repubblica da non perdere l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini, intervistato da Nicola Porro sulla più stretta attualità politica ed economica legata all’emergenza, in particolar modo sull’attesa “Fase 2”. Cosa succederà il 4 maggio? Quali libertà verranno concesse davvero ai cittadini? Di questo si parlerà anche con Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, per approfondire le misure adottate dal Governo a sostegno di famiglie e imprese. un approfondimento sulla svendita di alcuni hotel sul lago di Garda a compratori cinesi. E ancora, un’inchiesta sui test sierologici che dovrebbero riconoscere i contagiati asintomatici, un’intervista esclusiva ad Alessandro Di Battista, e un approfondimento sull’app “Immuni”: potrà rappresentare un valido alleato nella lotta ai contagi?

Quarta Repubblica: gli ospiti

Tra gli ospiti della puntata di stasera ricordiamo le interviste a Matteo Salvini e Alessandro Di Battista. In studio anche il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. E ancora: la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, gli imprenditori Renzo Rosso, Pietro Salini e Giovanni Cagnoli, il costituzionalista Alfonso Celotto, i giornalisti Alessandro Sallusti, Michele Brambilla, Daniele Capezzone e Luca Telese.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 27 aprile 2020, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

