Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 26 maggio 2025

Questa sera, lunedì 26 maggio 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 26 maggio 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, l’attualità, la politica e il contesto internazionale con un’intervista al Ministro della Difesa Guido Crosetto. A seguire, la giustizia italiana, tornata al centro del dibattito, con gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. E infine, il capitolo sicurezza: un nuovo approfondimento sulla storia del vigilante romano ancora in carcere per aver sparato e ucciso un ladro durante una rapina. Parteciperanno al dibattito – fra gli altri – Alessandro Sallusti, Annalisa Chirico, Paolo Mieli, Marcello Veneziani, Alfonso Sabella, Marco Bassani, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 26 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.