Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 giugno 2025

Questa sera, lunedì 23 giugno 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 23 giugno 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tema centrale della puntata sarà il conflitto in Medio Oriente, in particolare il deterioramento delle relazioni tra Iran e Israele, aggravato dall’intervento militare degli Stati Uniti contro tre siti nucleari iraniani. Un quadro internazionale teso e in continua evoluzione che verrà analizzato attraverso contributi di ospiti esperti, protagonisti del dibattito e collegamenti in diretta. La trasmissione si propone di approfondire le implicazioni di questo nuovo sviluppo geopolitico, esplorando i rischi e le conseguenze di un’ulteriore escalation. A seguire, Quarta Repubblica si concentrerà sul recupero del veliero Bayesian, presentando immagini mai viste prima della notte del 19 agosto, pochi minuti prima della tragedia. Le immagini saranno il punto di partenza per un approfondimento che punta a fare chiarezza sugli eventi che hanno preceduto il dramma in mare. Infine, si parlerà del delitto di Garlasco con le ultime novità investigative. Anche in questo spazio si alterneranno analisi e testimonianze, offrendo al pubblico un aggiornamento su una delle vicende giudiziarie più note degli ultimi anni. In studio, nel programma condotto da Nicola Porro, il confronto sarà animato da voci note del giornalismo e dell’analisi politica come Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Pigi Battista, Edward Luttwak e Guido Olimpio. Ma non solo, saranno presenti anche Valerio Rossi Albertini, Fausto Biloslavo, Roberto Giacobbo, Hoara Borselli, Sergio Cutolo, Gianluca Zanella, Antonio De Rensis, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 23 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.