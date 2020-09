Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 21 settembre 2020

Questa sera, lunedì 21 settembre 2020, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 21 settembre 2020, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

La puntata di oggi di Quarta Repubblica sarà, ovviamente, incentrata sui risultati delle elezioni regionali e del referendum sul taglio dei parlamentari. I vari ospiti in studio e in collegamento commenteranno i risultati e si confronteranno sulle conseguenze per il Governo. La puntata serale segue quella andata in onda nel pomeriggio dalle 14,55 alle 18.50.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 21 settembre 2020? Stasera, in prima serata, vedremo il segretario della Lega Matteo Salvini, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Tra gli ospiti della puntata di oggi anche Alessandro Sallusti, Massimo Franco, Francesco Verderami, Mario Giordano, Claudio Cerasa, Stefano Cappellini, Federico Rampini, Federico Monga, Augusto Minzolini, Gianfranco Pasquino, Piero Sansonetti, Gianni Barbacetto, Pietrangelo Buttafuoco e Pietro Senaldi. Non mancherà, infine, l’irriverente satira di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 21 settembre 2020, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

