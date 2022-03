Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 21 marzo 2022

Questa sera, lunedì 21 marzo 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 21 marzo 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

L’intervista con l’ex presidente della Polonia e premio Nobel Lech Walesa sarà al centro della puntata di oggi che, ancora una volta, sarà dedicata alla guerra in Ucraina, a quasi un mese dall’invasione russa. L’emergenza del caro-energia sarà al centro del faccia a faccia con Paolo Scaroni, ex amministratore delegato prima di Enel e poi di Eni. Nel corso della serata verrà mandato in onda un servizio sull’esercitazione “Cold Response” della Nato nel Nord della Norvegia, durante la quale è precipitato un velivolo Usa con quattro soldati a bordo. Infine, un ritratto del presidente russo Vladimir Putin attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto di persona.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 21 marzo 2022? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento: l’ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata e Toni Capuozzo. Previsto anche per oggi il contributo di Gene Gnocchi e di Vittorio Sgarbi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 21 marzo 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.