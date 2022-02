Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 21 febbraio 2022

Questa sera, lunedì 21 febbraio 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 21 febbraio 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Nel pieno dello scontro con la Procura di Firenze, Nicola Porro intervisterà il leader di Italia Viva Matteo Renzi. La puntata si occuperà della crisi ucraina – con testimonianze, immagini esclusive e aggiornamenti in diretta – e delle ripercussioni del caro bollette sull’organico e sugli orari di apertura di negozi e fabbriche, oltreché sul costo dei beni di prima necessità. Oggetto di analisi e dibattito anche la vicenda del liceo Righi di Roma, dopo il commento di una docente sulla maglietta corta di una studentessa. Il consueto faccia a faccia della settimana sarà con l’imprenditore Alberto Balocco.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 21 febbraio 2022? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento, i parlamentati del M5S Davide Crippa ed Ettore Licheri e il senatore del Pd Tommaso Cerno. Anche domani la partecipazione di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 21 febbraio 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.