Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 19 maggio 2025

Questa sera, lunedì 19 maggio 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 19 maggio 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, un ampio capitolo sarà dedicato al mistero del Bayesian, il veliero affondato a Porticello nella notte del 19 agosto scorso: con nuovi documenti saranno ricostruiti gli ultimi minuti prima del naufragio. Inoltre, rivelazioni inedite con l’intervista a Corrado Broli, manager di Darktrace Italia e amico di Mike Lynch, il magnate inglese morto durante la tragedia. Spazio poi all’attualità politica, con le recenti tensioni tra il Premier Giorgia Meloni e il Presidente francese Emmanuel Macron e gli scontri tra polizia e centri sociali avvenuti a Milano nei giorni scorsi. Infine, focus sul tema della giustizia con un approfondimento su alcuni casi in cui l’operato della magistratura è apparso controverso: dal delitto di Garlasco al caso del gasdotto Tap. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Roberto Giacobbo, Alessandra Viero, Giuseppe Cruciani, Hoara Borselli, Filippo Facci, Tommaso Cerno, Pierluigi Battista, Simonetta Matone e Andrea Ruggieri.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 19 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.