Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 19 gennaio 2026

Questa sera, lunedì 19 gennaio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 19 gennaio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Il tema centrale sarà la tragedia di Crans-Montana: documenti inediti sui coniugi Moretti e i principali punti critici delle indagini. A seguire, un focus sulla Giustizia, con un’intervista al pubblico ministero Anna Gallucci sui tentativi subiti per influenzare le indagini contro il centrodestra. Infine, il caso Garlasco: perizie a confronto. Parteciperanno al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Tommaso Cerno, Simonetta Matone, Massimo Lugli, Sébastien Fanti, Paride Pelli, Piero Sansonetti, Stefano Zurlo, Rita Cavallaro, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.