Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 19 gennaio 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 19 gennaio 2026

Questa sera, lunedì 19 gennaio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 19 gennaio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Il tema centrale sarà la tragedia di Crans-Montana: documenti inediti sui coniugi Moretti e i principali punti critici delle indagini. A seguire, un focus sulla Giustizia, con un’intervista al pubblico ministero Anna Gallucci sui tentativi subiti per influenzare le indagini contro il centrodestra. Infine, il caso Garlasco: perizie a confronto. Parteciperanno al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Tommaso Cerno, Simonetta Matone, Massimo Lugli, Sébastien Fanti, Paride Pelli, Piero Sansonetti, Stefano Zurlo, Rita Cavallaro, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della seconda puntata
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / La Preside streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della seconda puntata
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / La Preside streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / John Wick – Capitolo 2: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Zelig (30 anni) streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Spettacoli / Lutto per Stefano De Martino: è morto il papà Enrico
Spettacoli / Ranucci replica a Barbareschi: "Dovrebbe restituire otto milioni di euro"
TV / Ascolti tv domenica 18 gennaio: Prima di noi, Chi vuol essere milionario
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 18 gennaio 2026
TV / Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
Ricerca