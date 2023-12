Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 18 dicembre 2023

Questa sera, lunedì 18 dicembre 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 18 dicembre 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

In apertura l’intervista esclusiva al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al centro della puntata il business dell’immigrazione illegale con un nuovo capitolo sull’inchiesta della Procura di Ragusa che coinvolge l’Ong Mediterranea e l’ex leader delle tute bianche Luca Casarini. Inoltre, continua il viaggio del programma nel Disastro Capitale. Con servizi e inchieste verranno raccontati il degrado e l’assenza di servizi nella Roma di Gualtieri. Partecipano al dibattito, tra gli altri, Alessandro Sallusti, Giuditta Pini, Toni Capuozzo, Fausto Biloslavo, Sabino Cassese, Simonetta Matone, Tobia Zevi e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 18 dicembre 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.