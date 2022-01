Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 17 gennaio 2022

Questa sera, lunedì 17 gennaio 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 17 gennaio 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di stasera sarà ospite di Nicola Porro per un’intervista il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Tra i temi principali affrontati questa sera: la corsa per il Quirinale a una settimana esatta dall’inizio delle votazioni, ospedali, aziende e famiglie alle prese con i casi di positività e le limitazioni anti-contagio, nuove testimonianze sulle violenze contro giovani donne a Milano la notte di Capodanno, le ultime novità sul giallo della morte di David Rossi, il responsabile della comunicazione del Monte Paschi di Siena.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 17 gennaio 2022? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento, il presidente del Veneto Luca Zaia. Il faccia a faccia della settimana sarà con il presidente e ceo di Mercedes-Benz Italia Radek Jelinek. Tra gli ospiti: Antonio Cassone dell’American Academy of Microbiology, l’ingegnere Alessandro Gerli, il costituzionalista Alfonso Celotto, la regista Anselma Dell’Olio, il consigliere delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia, Hoara Borselli, suor Anna Monia Alfieri, Alessandro Sallusti, Agnese Pini, Stefano Cappellini, Federico Rampini e Daniele Capezzone. Come ogni settimana, non mancheranno gli interventi di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 17 gennaio 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.