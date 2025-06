Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 16 giugno 2025

Questa sera, lunedì 16 giugno 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 16 giugno 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il conflitto in Medio Oriente tra Iran e Israele, con le ricadute sul dibattito politico italiano e le mosse del Governo Meloni. Moumen, palestinese di Gaza attivista ex prigioniero di Hamas, consapevole del rischio che corre per la sua incolumità, rilascia un’intervista in esclusiva da Gaza in cui racconterà il dramma di vivere sotto il controllo di Hamas e di come loro gestiscano gli aiuti umanitari: «Vogliamo vivere in pace con Israele e vogliamo un governo tecnocratico con Hamas fuori dalla Striscia». A seguire un’ampia pagina sul caso Garlasco con le ultime novità investigative. E poi, con il commento del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, spazio all’inchiesta che lo vede coinvolto. Infine, la morte del carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso dai rapinatori. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Dario Fabbri, Tommaso Cerno, Fausto Biloslavo, Rita Dalla Chiesa, Gianluca Zanella, Antonio De Rensis, Tiziana Maiolo e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 16 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.