Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 14 febbraio 2022

Questa sera, lunedì 14 febbraio 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 14 febbraio 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Un reportage dal confine tra Ucraina e Russia e un’intervista con la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sono al centro dell’appuntamento di questa sera con il programma di Nicola Porro. Tra gli altri temi della puntata, le nuove restrizioni anti-Covid sui luoghi di lavoro e l’efficacia delle cure più recenti, la riforma della giustizia, il braccio di ferro sulle modifiche ai bonus edilizi e l’introduzione della tutela degli animali nella Costituzione.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 14 febbraio 2022? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento, il senatore Tommaso Cerno, la deputata Michela Vittoria Brambilla, il magistrato Alfonso Sabella, il virologo Francesco Broccolo e il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli. Il protagonista del “faccia a faccia” sarà Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema portuale di Mare di Sicilia occidentale. Non mancheranno gli interventi di Gene Gnocchi e di Vittorio Sgarbi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 14 febbraio 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.