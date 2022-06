Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 13 giugno 2022

Questa sera, lunedì 13 giugno 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 13 giugno 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Stasera si parlerà dei contraccolpi sull’occupazione per lo stop dal 2035 ai veicoli a benzina e diesel deciso dall’Unione Europea saranno approfonditi nel faccia a faccia con Paolo Scudieri, presidente dell’Anfia, l’Associazione nazionale filiera industria automobilistica. Da segnalare le interviste con sindaci accusati di associazione mafiosa e poi risultati innocenti, i cui comuni però nel frattempo sono stati commissariati.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 13 giugno 2022? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento: il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana, l’esperta di storia dell’Africa e di immigrazione Anna Bono, i giornalisti Mario Giordano, Toni Capuozzo, Augusto Minzolini, Piero Sansonetti, Stefano Cappellini, Cristina Giuliano, Daniele Capezzone e Valentina Furlanetto. Anche stasera prevista la partecipazione di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 13 giugno 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.