Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 13 dicembre 2021

Questa sera, lunedì 13 dicembre 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 13 dicembre 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di stasera si parlerà dei controlli e le precauzioni anti-Covid in vista del Natale e il caso Monte Paschi di Siena, dopo le ultime rivelazioni sulla morte del responsabile della comunicazione David Rossi. Durante la puntata, si affronterà anche la questione dei fondi del Pnrr per i progetti nello spazio affidati dal governo direttamente all’Esa (Agenzia spaziale europea) invece che all’Asi (Agenzia spaziale italiana); del doppio bonus per i netturbini di Roma che lavoreranno durante le Feste; della presunta “Parentopoli” per un posto nell’azienda per la raccolta dei rifiuti a Napoli. Il “faccia a faccia” della settimana sarà con lo psichiatra Raffaele Morelli.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 13 dicembre 2021? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento, il costituzionalista Alfonso Celotto, il virologo dell’Università Milano-Bicocca Francesco Broccolo, l’economista Veronica De Romanis, il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Poi ci saranno: l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, l’esponente del movimento delle Sardine Jasmine Cristallo, l’ingegnere Alberto Giovanni Gerli, il sindacalista Rinaldo Satolli, l’albergatore Giancarlo Nocioni. Infine i giornalisti Alessandro Sallusti, Claudio Cerasa, Antonino Monteleone, Daniele Capezzone e Stefano Arditti, suor Anna Monia Alfieri. Come ogni settimana, non mancheranno gli interventi di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 13 dicembre 2021, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.