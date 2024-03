Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 11 marzo 2024

Questa sera, lunedì 11 marzo 2024, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 11 marzo 2024, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Quello centrale sarà l’indagine sui dossier all’Antimafia, lo scandalo che scuote la politica italiana ormai da giorni. Spazio, poi, alle elezioni in Abruzzo e al racconto delle piazze femministe, tra insulti e antisemitismo. Infine, una doppia inchiesta accenderà i riflettori sugli sprechi in Campania. Parteciperanno al dibattito – fra gli altri – Paolo Mieli, Alessandro Sallusti, Roberto Vannacci, Barbara Palombelli, Chiara Gribaudo.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 11 marzo 2024, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.