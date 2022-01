Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 10 gennaio 2022

Questa sera, lunedì 10 gennaio 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 10 gennaio 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi: dai chiarimenti del premier Mario Draghi sull’ultima stretta anti-Covid, allo scontro per il rientro a scuola, fino alla partita per il Quirinale, passando per le testimonianze delle ragazze che hanno subìto violenze a Capodanno nel centro di Milano. Nel corso della puntata, tra i servizi che andranno in onda, un’intervista esclusiva a Nino Di Matteo, ex pm di Palermo, ora componente del Csm.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 10 gennaio 2022? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento, il filosofo Massimo Cacciari, il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi, la giurista Vitalba Azzollini, Alessandro Sallusti, Augusto Minzolini, Toni Capuozzo, Stefano Cappellini, Tommaso Labate, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, Francesca Fagnani, Valentina Furlanetto, suor Anna Moria Alfieri e Hoara Borselli. Come ogni settimana, non mancheranno gli interventi di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 10 gennaio 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.