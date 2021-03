Quanto guadagna Matilda De Angelis: stipendio e cachet di Sanremo 2021

Quanto guadagna Matilda De Angelis per il suo ruolo di co-conduttrice per una sera a Sanremo 2021? È la domanda che in molti si stanno ponendo in concomitanza con l’inizio del Festival (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo.

Il cachet dell’attrice (qui il suo profilo), protagonista dell’acclamata serie tv statunitense The Undoing – Le verità non dette, non è stato svelato, ma dovrebbe essere inferiore ai 20mila euro.

Secondo indiscrezioni, infatti, sia Fiorello che Zlatan Ibrahimovic dovrebbero guadagnare 50mila euro a serata. La cantante Elodie, co-conduttrice per una sera così come Matilda De Angelis, dovrebbe intascare un cachet di circa 25mila euro.

Di conseguenza lo “stipendio” dell’interprete bolognese non dovrebbe superare tale cifra, ma anzi dovrebbe essere inferiore a quello percepito dalla cantante, che l’anno scorso ha partecipato al Festival di Sanremo in qualità di concorrente.

Stipendio

Aldilà di Sanremo 2021, quanto guadagna Matilda De Angelis (qui le informazioni sulla vita privata) per un film? Lo stipendio dell’attrice non è noto anche perché, come è facilmente immaginabile, il suo cachet varia a seconda della produzione della quale è protagonista.

Nonostante la sua giovane età e anche la brevità della sua carriera, la De Angelis ha debuttato sul grande schermo nel 2016 con la pellicola diretta da Matteo Rovere e interpreta da Stefano Accorsi, Veloce come il vento, la co-conduttrice di Sanremo 2021 ha già preso parte a diversi lavori, sia televisivi che cinematografici, alcuni dei quali anche molto importanti.

Tra i suoi lavori, infatti, si ricordano Il premio, diretto da Alessandro Gassman, I ragazzi dello Zecchino d’Oro, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e, come detto, The Undoing – Le verità non dette, una delle serie tv rivelazione del 2020, in cui la De Angelis ha recitato al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant.

