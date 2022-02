Quanto guadagna Jovanotti: stipendio e cachet Sanremo 2022

Jovanotti è tra gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2022, dove duetterà con Gianni Morandi: ma quanto guadagna e qual è il cachet percepito dal cantante per la sua partecipazione alla kermesse musicale in onda su Rai 1?

Lorenzo Cherubini, questo il nome d’arte di Jovanotti, come detto parteciperà al Festival di Sanremo 2022 in qualità di ospite, motivo per cui molto probabilmente non dovrebbe percepire alcun compenso.

Per quanto riguarda lo “stipendio” percepito dal cantante, questo deriva soprattutto dagli introiti provenienti dai diritti d’autore. Secondo gli ultimi dati Siae disponibili, Jovanotti è arrivato a guadagnare in un solo anno fino a 750mila euro. A questi, bisogna aggiungere gli introiti provenienti dai concerti e dai live, oltre da eventuali ospitate o partecipazioni a programmi televisivi o radiofonici.

STREAMING E DIRETTA TV

Abbiamo visto quanto guadagna (stipendio) Fiorello per il Festival di Sanremo 2022, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv (ore 20,40 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2022 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.