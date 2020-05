Quanto guadagna Bianca Berlinguer: lo stipendio della conduttrice di Cartabianca

Quanto guadagna Bianca Berlinguer? Tantissimi italiani ogni qual volta vedono il programma Cartabianca (in onda tutti i martedì sera in prima serata su Rai 3) o la giornalista in tv si fanno questa domanda. Con il passare delle puntate il pubblico del programma è aumentato notevolmente e di conseguenza la curiosità sulla giornalista. Ma vediamo insieme quanto guadagna Bianca Berlinguer, il suo stipendio.

L’ex direttrice del Tg3, prima dei quattro figli dello storico segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer e di Letizia Laurenti, secondo i dati emersi nel 2019 per la conduzione del suo programma “Cartabianca” percepirebbe una cifra vicina al tetto di 240 mila euro annui imposto dalla Rai. Al suo fianco altri giornalisti Rai come Gigi Marzullo (Cinematografo), Federica Sciarelli (Chi l’ha visto) e Lucia Annunziata. Attenzione: parlando di conduttori Rai, bisogna fare una necessaria distinzione tra conduttori giornalisti e presentatori inquadrati come artisti, quest’ultimi liberi in caso di superare il tetto massimo imposto pari a 240 mila euro annui. Sono quindi diversi i volti dell’informazione di Viale Mazzini che avrebbero aggirato la questione: Bruno Vespa e Fabio Fazio percepirebbero infatti molto di più di Bianca Berlinguer.

La carriera di Bianca Berlinguer

Abbiamo visto quanto guadagna Bianca Berlinguer, ma qual è la sua carriera? Laureata in lettere, dopo un periodo di praticantato presso Radiocorriere TV, inizia a lavorare ne Il Messaggero agli inizi degli anni ottanta e contemporaneamente lavora a Mixer (1985) come redattrice, entrando poi in pianta stabile nella redazione del TG3. Della principale edizione serale di questo telegiornale è stata conduttrice ininterrottamente dal 1991 al 5 agosto 2016. Il primo ottobre 2009 viene nominata direttrice del TG3. Da direttrice continua a condurre (dopo un intervallo di qualche mese) l’edizione serale del TG3, nonché l’approfondimento notturno Linea Notte.

Conduce e dirige per l’ultima volta il TG3 il 5 agosto 2016, venendo sostituita, con molte polemiche soprattutto rivolte al governo Renzi, da Luca Mazzà. Dal 7 novembre 2016 conduce Cartabianca su Rai 3.

Potrebbero interessarti Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 5 maggio 2020 Pooh Amici per sempre: scaletta e ospiti dello speciale su Rai 1 per i 50 anni di carriera della band Pooh Amici per sempre: gli ospiti dello speciale su Rai 1 condotto da Carlo Conti