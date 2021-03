Quanto guadagna Barbara Palombelli: stipendio e cachet di Sanremo 2021

Quanto guadagna Barbara Palombelli per la sua partecipazione a Sanremo 2021 in veste di co-conduttrice per una sera? È la solita domanda-tormentone che puntualmente ogni anno appassiona numerose persone, curiose di sapere il cachet dei protagonista della kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo.

I compensi dei partecipanti alla manifestazione non sono stati resi noti, anche se circolano numerose indiscrezioni a riguardo. Secondo i rumors, infatti, sia Fiorello che Ibrahimovic prenderanno 50mila euro a puntata, mentre Elodie, che ricoprirà il ruolo di co-conduttrice per una sera, dovrebbe percepire 25mila euro. Lo stesso compenso, quindi, dovrebbe essere riservato alla giornalista e presentatrice di Forum (qui il suo profilo).

Stipendio

Ma quanto guadagna Barbara Palombelli (qui la sua vita privata) aldilà di Sanremo? La giornalista e conduttrice attualmente è sotto contratto con Mediaset. Per il Biscione, infatti, conduce sia Forum che lo Sportello di Forum, dei quali è al timone dal 2013, mentre dal 2018 presenta anche Stasera Italia, il programma d’approfondimento in onda su Rete 4.

Barbara Palombelli, inoltre, in passato ha avuto diverse collaborazioni giornalistiche. Da Panorama al Corriere della Sera, passando per Repubblica e numerosi programmi televisivi e radiofonici.

