Quando va in onda Mina Settembre: data e orario su Rai 1

Quando va in onda la nuova serie tv di Rai 1 Mina Settembre? La fiction andrà in onda a partire da domenica 17 e lunedì 18 gennaio 2021 con le prime due puntate (4 episodi) per proseguire, come appuntamento del prime time sulla rete ammiraglia, la domenica. Intanto in attesa della prima puntata, in tv abbiamo iniziato a vedere la pubblicità della nuova fiction con protagonista Serena Rossi che al Corriere della Sera ha detto: “Vivo questo nuovo progetto un po’ come una consacrazione. La mia strada, iniziata quasi vent’anni fa, è stata fatta di tanto impegno, serietà e anche di fatica: senza faticare non si ottengono risultati e cercherò di insegnarlo a mio figlio Diego, quando sarà più grande, ora ha solo 4 anni. Mi sono sempre messa in gioco, per avere una carriera variegata, con sfide continue”.

Chi è Mina Settembre

Abbiamo visto quando va in onda, ma chi è Mina Settembre? È un’assistente sociale dal carattere determinato, lavora in un consultorio nel centro storico di Napoli e combatte contro ingiustizie e miseria. Separata dal marito Claudio (Giorgio Pasotti), dopo un tradimento di lui, è attratta dal ginecologo del consultorio, Domenico (Giuseppe Zeno) che la corteggia. “Con Mina mi sento a casa: è tutto ambientato nella mia città, parlo la mia lingua, e non in marchigiano come per Mia Martini, uso la mia gestualità – ha proseguito Serena Rossi -. Insomma, la napoletanità è presente in tutte le sue declinazioni e il personaggio mi somiglia”.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Mina Settembre in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera (la seconda puntata lunedì 18 gennaio) alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere o rivedere tutte le puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 14 gennaio 2021 | Trono classico e over Serena Bortone è positiva al Covid: ecco perché conduce da casa Oggi è un altro giorno Ascolti tv mercoledì 13 gennaio: Juventus-Genoa, Made in Italy, The Martian