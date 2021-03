Quando ti sei innamorato: testo e significato canzone Orietta Berti a Sanremo 2021

QUANDO TI SEI INNAMORATO TESTO – La canzone di Orietta Berti al Festival di Sanremo 2021 si chiama “Quando ti sei innamorato” (di F. Boccia – C. Esposito – M. Rettani – P. Mammaro – F. Boccia – C. Esposito). Brano che sfida gli altri 25 cantanti (big o campioni) in gara nella kermesse canora che va in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo in prima serata tv (ore 20,40 circa). Alla conduzione e direzione artistica: Amadeus. Ma qual è il testo e il significato della canzone Quando ti sei innamorato di Orietta Berti a Sanremo 2021? Vediamolo insieme.

Il testo di Quando ti sei innamorato

Di seguito il testo di Quando ti sei innamorato di Orietta Berti:

La senti e già lo sai che brucia dentro

Come una fiamma ormai ti lascia il segno

Quando mi guardi tu so quello che vorrei.

Come una musica mi scorri dentro,

Un fiume in piena ormai fino allo schianto,

Pericoloso sei ma è quello che vorrei.

Sembrava tanto eppure non ho niente

Se non ti ho accanto tutto è apparente,

Un’onda senza il mare, un cielo senza stelle,

Solo il mio pianto mi resta senza te.

Quando ti sei innamorato, perduto

Da allora niente è cambiato.

Quando mi hai detto “ti amo”, confuso

Dicesti non vado lontano, io resto con te.

Ancora non lo sa ma nel mio mondo

Esiste solo lui che mi sta accanto

E mi perdonerà se non mi sveglierò

Da questo sogno che non è stato inganno

Senza più orgoglio, senza più affanno

Ci abbandoniamo al mondo senza nessun rimpianto

Non vado a fondo se sono insieme a te.

Quando ti sei innamorato, perduto

Da allora niente è cambiato.

Quando mi hai detto “ti amo”, confuso

Dicesti non vado lontano, io resto con te.

La senti e già lo sai che brucia dentro

L’amore che mi dai è quello che vorrei.

I TESTI DI TUTTE LE CANZONI

Significato

Abbiamo visto il testo di Quando ti sei innamorato, la canzone di Orietta Berti al Festival di Sanremo 2021, ma qual è il significato del brano cantato in diretta su Rai 1? Canzone d’altri tempi, che sembra provenire da un Sanremo di tanti anni fa. Orietta canta un amore che ti fa perdere il fiato. Una dedica al marito al suo fianco da tantissimi anni.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, i cantanti della seconda serata del Festival: chi si esibisce oggi Ti piaci così: il testo della canzone di Malika Ayane a Sanremo 2021 Amare: il testo della canzone de La rappresentante di lista a Sanremo 2021