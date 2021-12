Quando l’amore bussa in ufficio: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Quando l’amore bussa in ufficio è il film in onda questa sera, mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta della moderna rilettura romantica del classico “Persuasione” di Jane Austen, diretta da Alex Appel e con protagonista Alicia Witt. La vita da single di una donna in carriera cambia con l’arrivo del suo nuovo capo ed ex fidanzato. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming il film Quando l’amore bussa in ufficio.

Trama

Il romanzo di Jane Austen “Persuasione” rivive nella New York dei giorni nostri. Wren Cosgrove (Alicia Witt) è una donna felice, single e ossessionata dal suo lavoro, tanto da aver raggiunto con successo i vertici aziendali della sua azienda: è per questo che ogni sera, a casa, l’attende soltanto il suo amato gatto. Un bel giorno, però, i sentimenti di Wren torneranno nuovamente a galla dopo che Owen Jasper, un suo ex fidanzato, irromperà nella quotidianità del suo lavoro.

Quando l’amore bussa in ufficio: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Quando l’amore bussa in ufficio, ma qual è il cast del film? Una donna single concentrata sulla sua carriera a New York è costretta ad affrontare le conseguenze di una relazione fallita quando un ex fidanzato viene assunto dalla sua azienda. Si tratta di una commedia del 2020 diretta da Alex Appel, con Alicia Witt, Bebe Neuwirth, Daniella Pineda, Shane McRae, Dominic Rains e Chris O’Shea.

Streaming e tv