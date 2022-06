Qualunquemente: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 15 giugno 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 Qualunquemente, film del 2011 diretto da Giulio Manfredonia. Il protagonista è Antonio Albanese, che veste i panni del suo personaggio Cetto La Qualunque. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo una lunga latitanza all’estero per sfuggire alla giustizia, il corrotto imprenditore calabrese Cetto La Qualunque torna al suo paese, Marina di Sopra, con la sua nuova famiglia, una ragazza sudamericana denominata “Cosa” e la figlia di quest’ultima; ritrovati la moglie Carmen e il figlio Melo, Cetto scopre che il paese è a “rischio legalità” e che quindi tutte le sue proprietà – figlie di abusi, illegalità e soprusi vari – sono a rischio: per scongiurare il pericolo Cetto, convinto dai suoi amici, decide quindi di candidarsi a sindaco contro l’onesto Giovanni De Santis. Cetto forma la sua giunta, composta esclusivamente da parenti e amici, e inizia la campagna elettorale; in base ai sondaggi, tuttavia, risulta in difficoltà contro De Santis e pertanto si rivolge all’esperto di elezioni Gerardo Salerno, detto Gerry, dipingendosi dietro i suoi consigli un’immagine pulita e riuscendo a stravincere il primo confronto TV tra i due aspiranti sindaci (anche grazie alla conduzione di parte da parte del presentatore).

Qualunquemente: il cast

Abbiamo visto la trama di Qualunquemente, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Antonio Albanese: Cetto La Qualunque

Lorenza Indovina: Carmen La Qualunque

Davide Giordano: Melo La Qualunque

Salvatore Cantalupo: Giovanni De Santis

Sergio Rubini: Gerardo “Gerry” Salerno

Nicola Rignanese: Pino “O’straniero” (acquisito La Qualunque)

Antonio Gerardi: Tenente Cavallaro

Veronica Da Silva: Cosa, la compagna sudamericana

Asia Ndiaye: La bambina, la figlia di Cosa

Alfonso Postiglione: Ragioniere

Massimo Cagnina: Geometra

Luigi Maria Burruano: Imprenditore (boss locale)

Manfredi Saavedra: Biondo

Massimo De Lorenzo: Calogero

Maurizio Comito: Comito

Antonio Fulfaro: Prete

Mario Cordova: falso invalido

Gianluca Cammisa: Volontario

Streaming e tv

Dove vedere Qualunquemente in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 giugno 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.