Parola entrata neologismi Treccani giugno 2020 | Domanda Milionario

Quale tra queste espressioni, nel giugno 2020, è entrata tra i neologismi della Treccani? La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 17 settembre 2020 del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. A) Dog-friendly ; B) Terrapiattista; C) Photoshoppare; D) Whatever it takes. Ma qual è la risposta? La risposta è la D, ovvero Whatever it takes.

La frase, letteralmente “costi quel che costi”, è stata usata da Mario Draghi, presidente della durante la crisi economica del 2012, per definire in modo non equivocabile dai mercati il ruolo della Banca centrale europea nella difesa dell’euro.

