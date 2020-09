Quale malattia curò il dottor Huldschinsky grazie alle lampade UV | Domanda Milionario

Quale malattia curò il dottor Huldschinsky grazie alle lampade UV? La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, martedì 22 settembre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla domanda di Chi vuol essere milionario? Nel 1918/1919, il dottor Kurt Huldschinsky fece una scoperta molto importante legata all’uso delle lampade UV. Il medico di Berlino notò che tutti i suoi pazienti che soffrivano di rachitismo erano estremamente pallidi. In quegli anni, moltissimi bambini tedeschi avevano problemi di rachitismo a causa della carestia e delle devastazioni della guerra. Il dottor Huldschinsky fece un esperimento su qualche bambino: li sottopose a lampade al mercurio che emettevano raggi ultravioletti. Il risultato fu che le ossa dei bambini si irrobustirono. Si consolidò il prinicipio secondo il quale, oltre al calcio, la vitamina D è necessaria per lo sviluppo delle ossa (processo innescato dai raggi ultravioletti).

