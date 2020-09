Qualcosa di cui sparlare: trama, cast e streaming del film in onda su Rete 4

Questa sera, mercoledì 2 settembre 2020, va in onda su Rete 4 in prima serata dalle 21.25 il film Qualcosa di cui sparlare, commedia del 1995 di Lasse Hallström, con Julia Roberts, Robert Duvall e Dennis Quaid. Ma qual è la trama e il cast di Qualcosa di cui sparlare? Come fare a vedere il film in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Grace scopre che la sua vita apparentemente perfetta (un matrimonio felice e una figlia) in realtà non è tale. La donna infatti coglie in flagrante il marito con un’altra donna e reagisce al tradimento con una furente scenata che finisce sulla bocca di tutti. Provando un senso di rivalsa e sfida, Grace decide di tornare a vivere nella tenuta dei suoi genitori che gestiscono una scuola di equitazione.

Così, dopo aver deciso di cambiare vita, la protagonista del film inizia a sparlare non solo del marito ma anche di tutti coloro che hanno una storia in paese. Le voci si diffondono presto e l’uomo diventa lo zimbello di tutti. Lui però le farà una corte spietata, ma Grace per molto tempo lo respingerà, arrivando quasi a tentare di avvelenarlo. Dopo un po’ la donna deciderà di ricominciare da capo con lui, dandosi così una nuova possibilità. La prima uscita sarà una delle sere in cui lei torna dall’università, dove si è finalmente iscritta dopo che vi aveva rinunciato per sposarsi.

Qualcosa di cui sparlare: cast completo

Di seguito tutti gli attori del cast del film stasera in prima serata su Rete 4 e i rispettivi personaggi interpretati. Su tutti spicca Julia Roberts nei panni della protagonista Grace:

Julia Roberts: Grace King Bichon

Robert Duvall: Wyly King

Dennis Quaid: Eddie Bichon

Kyra Sedgwick: Emma Rae King

Gena Rowlands: Georgia King

Brett Cullen: Jamie Johnson

Muse Watson: Hank Corrigan

Qualcosa di cui sparlare, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film di stasera? La pellicola viene trasmessa oggi – mercoledì 2 settembre 2020 – a partire dalle 21.25, su Rete 4. Per vederla, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma Qualcosa di cui sparlare è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, la celebre piattaforma streaming del Biscione, presente sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per iOS e Android. Mediaset Play è completamente gratis: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network.

Come vedere Rete 4 in streaming

