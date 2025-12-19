Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Pupi Avati. Che cinema la vita: tutto quello che c’è da sapere sul documentario su Rai 3

di Antonio Scali
Pupi Avati. Che cinema la vita: anticipazioni e streaming del documentario su Rai 3

Questa sera, 19 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Pupi Avati. Che cinema la vita, documentario che ripercorre la vita e il cinema del noto regista attraverso il suo stesso racconto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Un viaggio nel percorso creativo e personale di Pupi Avati, che si racconta intrecciando vita e cinema: nel suo cinema si scoprono luoghi, vicende e persone della sua vita, nei suoi ricordi si ritrovano i suoi film. Il tutto narrato con una creatività che tiene insieme quello che è stato e ciò che si è immaginato, con la stessa poetica intensità. Questa è la storia di Pupi Avati, tra cinema e realtà.

Streaming e tv

Dove vedere Pupi Avati. Che cinema la vita in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – 19 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
