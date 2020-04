Puoi baciare lo sposo: location, il paese dove è stato girato il film

PUOI BACIARE LO SPOSO LOCATION – Questa sera, venerdì 17 aprile 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Puoi baciare lo sposo, film del 2018 diretto da Alessandro Genovesi con nel cast Diego Abatantuono, Monica Guerritore e Salvatore Esposito. Ma dove è stato girato il film? Quali sono le location di Puoi baciare lo sposo? Il nome del paese? La storia comincia nella città di Berlino, la metropoli tedesca dove Paolo e Antonio vivono e lavorano. Gran parte del film, però, è stato girato a Civita, frazione di Bagnoregio in provincia di Viterbo.

Civita di Bagnoregio: il paese del film Puoi baciare lo sposo

Civita fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia ed è anche conosciuta come “La città che muore”. Un triste appellativo dovuto all’erosione continua dei due torrenti che scorrono a valle e degli agenti atmosferici che stanno consumando sempre più i bordi dello sperone su cui è innalzata la città. Un’attività lenta ma costante di erosione e consumo che, prima o dopo, porterà le poche persone che ancora abitano nel suggestivo luogo a lasciarlo per trasferirsi nella vicina Bagnoregio.

Il paese vanta una posizione geografica a dir poco suggestiva ed un impianto di stile medievale che attrae ogni anno centinaia di migliaia di turisti. Occorre ricordare che, a differenza di quanto vediamo nel film (in cui il Roberto interpretato da Diego Abatantuono è sindaco), Civita non è un comune a sé, ma rappresenta soltanto una frazione e quindi non ha un proprio sindaco.

“Abbiamo girato a Bagnoregio dal 10 al 13 luglio. Ed è nella piazza principale del borgo (mai toccata dalla benchè minima ombra) che è stata girata la scena clou del lungometraggio: il finale, il matrimonio tra Paolo e Antonio”, le parole del ballerino Paolo di Caprio, che ha partecipato al film, a ViterboPost.

Non solo Civita

Ovviamente il film Puoi baciare lo sposo non è stato girato solo a Civita di Bagnoregio, ma anche in altre location. Quali? Oltre a Berlino, alcune delle riprese sono state effettuate a Canale Monterano un comune di poche migliaia di abitanti che è il nuovo borgo di Monterano, al giorno d’oggi una “città fantasma”.

Insomma, location pazzesche per un film divertente e attuale. Dove vederlo? Su Canale 5 stasera, 17 aprile, alle ore 21,20. Buona visione!

