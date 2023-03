Pulp Fiction: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, sabato 25 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Pulp Fiction, film del 1994 scritto e diretto da Quentin Tarantino e interpretato, tra gli altri, da John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis. Il film è noto per la particolare presentazione della sua trama, che viene mostrata senza rispettare l’ordine cronologico degli eventi, e per il fatto di essere autoreferenziale fin dai suoi momenti di apertura, con la schermata del titolo che fornisce due definizioni di dizionario per il vocabolo “pulp”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è una storia composta da tre racconti distinti, in ordine non cronologico, che si sviluppano intrecciandosi in una sorta di percorso circolare, con inizio e fine al mattino e nello stesso posto, una caffetteria di Los Angeles chiamata Hawthorne Grill. Nel primo racconto troviamo una coppia di amanti rapinatori, Yolanda e Gringo, che derubano la caffetteria.

La seconda scena invece è ambientata a bordo di una macchina, dove i due scagnozzi Jules Winnfield e Vincent Vega al servizio del boss malavitoso Marsellus Wallace sono in viaggio verso l’appartamento dei ragazzi che hanno rubato una valigetta di proprietà del loro capo, con l’intenzione di recuperarla e punire i ladri. Quando tornano al locale di Wallace, lo trovano in compagnia del pugile Butch, che sta ricevendo istruzioni per andare al tappeto di proposito durante il prossimo incontro.

La terza scena racconta dell’appuntamento tra Vincent e Mia, moglie di Marsellus, che ha chiesto al suo uomo di portare fuori la ragazza. Prima dell’incontro, Vincent acquista dell’eroina, poi porta a cena Mia nel locale anni ’50 Jack Rabbit Slim’s, dove i due si lanciano in una gara di ballo. Tornati a casa, la serata prende una piega inaspettata quando Mia trova la droga di Vincent e va in overdose; a quel punto inizia la folle corsa di Vincent per tentare di salvarla. Queste naturalmente sono solo le ambientazioni principali e sono moltissime altre le scene che si susseguono in un crescendo di avvenimenti e colpi di scena…

Pulp Fiction: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Pulp Fiction, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

John Travolta: Vincent Vega

Samuel L. Jackson: Jules Winnfield

Uma Thurman: Mia Wallace

Bruce Willis: Butch Coolidge

Tim Roth: Ringo “Zucchino”

Amanda Plummer: Yolanda “Coniglietta”

Maria de Medeiros: Fabienne

Ving Rhames: Marsellus Wallace

Eric Stoltz: Lance

Rosanna Arquette: Jody

Bronagh Gallagher: Trudy

Christopher Walken: capitano Koons

Harvey Keitel: Winston Wolf

Quentin Tarantino: Jimmie Dimmick

Frank Whaley: Brett

Phil LaMarr: Marvin

Peter Greene: Zed

Duane Whitaker: Maynard

Steve Buscemi: Buddy Holly

Angela Jones: Esmeralda Villalobos

Sy Sher: Allenatore di Butch

Streaming e tv

Dove vedere Pulp Fiction in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 25 marzo 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.