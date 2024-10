Ma quello nella pubblicità di Sky Sport sulla nuova Champions League è davvero Lautaro Martinez oppure è il suo sosia Fabrizio Abate? Sui social diverse persone se lo sono chieste in queste settimane. Ma ora è lo stesso Abate a fare chiarezza: “Sì sono io”, dice durante una diretta streaming su TvPlay.it.

Lo spot – dal titolo “Il più grande spettacolo del mondo” – è in onda su tutti i principali canali tv nazionali dalla fine di agosto. Ideato dalla Sky Creative Agency, nel video si vede la giornalista sportiva Federica Masolin nei panni di primo ufficiale di una nave affiancata dall’ex calciatore Alessandro Costacurta, oggi opinionista di Sky Sport.

Il filo conduttore della campagna è una missione per la conquista di un tesoro – che sarebbe appunto la Champions League – che si cela nei mari del calcio. E su cinque navi diverse compaiono cinque campioni delle cinque squadre italiane partecipanti alla competizione: per l’Inter c’è appunto Lautaro Martinez, per la Juventus Dusan Vlahovic, per il Milan Mike Maignan, per l’Atalanta Gianluca Scamacca, per il Bologna Riccardo Orsolini. Ma è presente anche una sesta nave su viaggia Erling Braut Haaland, centravanti del Manchester City.

Da quando la pubblicità è in onda, molti spettatori si sono chiesti se quelli che si vedono sono effettivamente quei calciatori in carne ossa. Alcuni sostengono che si tratti delle loro rappresentazioni realizzate utilizzando l’Intelligenza Artificiale. A far discutere sono in particolare i volti di Haaland, Maignan e appunto Lautaro Martinez, che nello spot viene inquadrato in primo piano mentre fa la sua tipica esultanza con le braccia incrociate sul petto ed esclama: “Vamos a ganar!” (“Andiamo a vincere!”).

Fabrizio Abate, diventato celebre sui social come sosia dell’attaccante dell’Inter, ha parlato dello spot durante una diretta streaming su TvPlay.it. “Molti – ha detto – mi chiedono se sono io quello nella pubblicità di Sky che fa la parte ‘Vamos a ganar’? Sì sono io. Effettivamente è stata una cosa bella”

Gli viene chiesto: “Sky per risparmiare ha utilizzato il sosia e non il Lautaro originale?”. E lui risponde con una risata roteando la mano verso il basso come a suggerire ironicamente che dietro ci sia qualcosa di losco”.

“Hai guadagnato?”, gli viene domandato. “Sì”, risponde: “L’ultima comparsa è stata quella là con Sky”. Mistero risolto? Forse sì. Da Sky Sport, per ora, nessuna conferma o smentita.

