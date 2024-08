Psyco: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, martedì 13 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Psyco, film del 1960 diretto da Alfred Hitchcock e interpretato da Janet Leigh, Anthony Perkins, John Gavin e Vera Miles. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Phoenix, venerdì 11 dicembre, ore 14:43. Marion Crane, bella e giovane segretaria di un’agenzia immobiliare, è innamorata di Sam Loomis, imprenditore e proprietario di un negozio di ferramenta, con il quale ha intrapreso da tempo una relazione nascosta, fatta di fugaci incontri in albergo durante la sua pausa pranzo. Quel giorno il proprietario conclude un affare da 40 000 dollari per una casa nuova. L’acquirente, invece di pagare con assegni, porta con sé 400 biglietti da 100 dollari. Il proprietario li consegna a Marion, di cui si fida, affidandole l’incarico di versarli al più presto in banca. Quest’ultima esce con il denaro, ma parte per tutt’altra destinazione.

Dopo un lungo viaggio in automobile, avvertendo la stanchezza, decide di dormire in macchina. All’improvviso viene svegliata da un poliziotto, il quale le fa qualche domanda per capire la sua situazione. Marion riparte, ma si accorge che il poliziotto la segue. Nella città più vicina si ferma da un concessionario e cambia la sua auto per non lasciare tracce. Rimessasi in auto, dopo qualche ora, sorpresa da un’improvvisa e battente pioggia, esce senza accorgersene dall’autostrada. Scorge però l’insegna di un motel (il “Bates Motel”), sormontato da un’enorme casa situata su una collina lì a fianco. Mentre osserva una delle finestre della casa con la luce accesa, Marion nota l’ombra di una donna che si muove in una stanza. Arrivata al motel, quest’ultima suona il clacson e viene raggiunta dal giovane proprietario e gestore, Norman Bates, il quale le dice di avere il motel libero da tempo in quanto, dopo il cambio di percorso dell’autostrada, si trova su una strada secondaria (solo ora Marion si rende conto di avere sbagliato strada). Il giovane si mostra subito gentile e, dopo aver dato alla ragazza la stanza numero 1, la invita a cena in casa insieme a lui e alla madre.

Psyco: il cast

Abbiamo visto la trama di Psyco, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anthony Perkins: Norman Bates

Vera Miles: Lila Crane

Janet Leigh: Marion Crane

John Gavin: Sam Loomis

Martin Balsam: Milton Arbogast

John McIntire: sceriffo Al Chambers

Simon Oakland: dottor Fred Richmond

Vaughn Taylor: George Lowery

Frank Albertson: Tom Cassidy

Lurene Tuttle: Eliza Chambers, moglie dello sceriffo

Patricia Hitchcock: Caroline, la collega di Marion

John Anderson: Charlie

Mort Mills: poliziotto di pattuglia

Fletcher Allen: poliziotto sul marciapiede

Alfred Hitchcock: uomo con cappello texano

Ted Knight: guardia

Streaming e tv

Dove vedere Psyco in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 13 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.