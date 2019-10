Propaganda Live, domani ospite Roberto Saviano

Propaganda Live, ospite Saviano

Nuovo appuntamento domani, venerdì 18 ottobre 2019, con Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi “Zoro”, in onda in diretta dalle ore 21,10 su La7. I temi principali di politica e attualità saranno approfonditi, in una intervista in studio, con Roberto Saviano che inoltre proporrà, inoltre, un suo monologo dal tema “Il prezzo della dissidenza”.

Questa settimana nuovo reportage di Diego Bianchi da Napoli, dove ha seguito la festa dei dieci anni del Movimento 5 Stelle accompagnato da un operaio della Whirpool, l’azienda multinazionale statunitense che appena annunciato di voler chiudere lo stabilimento nel capoluogo campano.

Gli altri ospiti

Insieme agli ospiti fissi Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Memo Remigi – che torna con il suo tormentone #comoshapira – sarà presente anche il professor Gabriele Maestri, fondatore dell’Osservatorio sui simboli politici.

Nel corso della serata spazio come sempre alla satira di Maxxox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana. Ospite musicale la violinista e cantante americana Sudan Archives.

TUTTE LE NOTIZIE DI TV

Potrebbero interessarti Stasera in tv giovedì 17 ottobre, programmi e film: Un passo dal cielo 5, Eurogames, X Factor 13 Un posto al sole, anticipazioni puntata di domani, venerdì 18 ottobre Il palazzo del Vicerè trama e finale: di cosa parla e come finisce il film di stasera su Rai 3