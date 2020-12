Propaganda Live non va in onda: perché, il motivo

Perché stasera, 25 dicembre 2020, su La7 non va in onda Propaganda Live? Ve lo diciamo subito: nessun problema, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro si è semplicemente fermato per la pausa natalizia, oggi infatti è Natale. Venerdì scorso, 18 dicembre, è andato in onda il Best of di questa edizione. Questa sera, 25 dicembre 2020 (Natale), su La7 andrà quindi in onda il film Chicago.

Quando torna

Ma quando torna Propaganda Live? Per tutti i fan della squadra di Diego Bianchi quest’anno c’è una graditissima sorpresa. Per la prima volta infatti quelli di Propaganda ci terranno compagnia a Capodanno. Su La7 Zoro e gli altri torneranno in diretta il 31 dicembre in prima serata per dire addio a questo brutto 2020 e accogliere con fiducia il nuovo anno.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Propaganda Live stasera non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso il venerdì sera su La7 partire dalle ore 21,15. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul settimo canale del vostro digitale terrestre. Inoltre sul sito di La7 potete vedere le puntate in live streaming da pc, tablet e smartphone o recuperare quelle già andate in onda grazie alla funzione on demand.

