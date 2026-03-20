Perché Propaganda Live stasera non va in onda su La7: il motivo e quando torna

Perché Propaganda Live stasera, venerdì 20 marzo 2026, non va in onda su La7? Il programma di Diego Bianchi stasera non andrà in onda per lasciare spazio allo Speciale del Tg La7 sul referendum costituzionale, condotto da Enrico Mentana, dal titolo “Sì o no”. Il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, salterà quindi un turno, ma tornerà prima del previsto. Lunedì 23 marzo infatti su La7 andrà in onda una puntata speciale di Propaganda Live, ovviamente dedicata al referendum.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e della band formata da Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

Streaming e tv

Dove vedere Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma solitamente va in onda il venerdì sera su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.