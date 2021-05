Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, torna questa sera, venerdì 28 maggio 2021, alle ore 21,15 su La7 per la 30esima puntata di questa stagione. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 28 maggio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

Oggi il racconto dell’Italia di Propaganda Live comincerà con l’intervista a Elena Cattaneo, senatrice a vita della Repubblica ma soprattutto scienziata affermata nel campo della farmacologia, che ci parlerà dell’importanza della scienza nel periodo delicato che stiamo vivendo. Spazio poi al gradito ritorno in trasmissione di Francesca Mannocchi, giornalista de L’Espresso e autrice di apprezzatissimi reportage da zone calde del pianeta come Iraq, Libia, Libano, Siria, Tunisia, Egitto e Afghanistan. Come ogni venerdì poi sarà il momento del nuovo reportage di Diego Bianchi, che stavolta tratterà il tema della riapertura dei centri sportivi. “Zoro” con la sua telecamerina è tornato dai ragazzi della palestra del Quarticciolo a Roma che proseguono ad allenarsi all’aperto e ha incontrato Milos, il giovane pugile di cui aveva raccontato la storia, tempo fa.

Ma quali saranno gli ospiti di Propaganda live? Al programma prenderà parte per la prima volta Caterina Guzzanti che interpreterà un suo monologo originale, mentre non mancheranno le parodie di Fabio Celenza e le divertenti incursioni di Memo Remigi. Stasera a Propaganda Live (28 maggio) gli ospiti musicali della puntata saranno gli Extraliscio che ne approfitteranno anche per presentare il loro film “Punk da balera” a breve in uscita nelle sale cinematografiche. Appuntamento dalle ore 21,15 su La7.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Propaganda Live ha poi diversi ospiti fissi. Eccoli:

Marco Damilano, giornalista e direttore de l’Espresso. All’interno della trasmissione è protagonista dello “Spiegone Damilano”

Marco Dambrosio, “Makkox”, fumettista. Nel corso del programma disegna vignette proiettate sul grande schermo alle spalle di Diego. Makkox è anche l’autore dei “tutorial” che spiegano i fatti di attualità e del “Cartoon” a fine puntata, normalmente accompagnato da testi e musica.

Pierfrancesco Citriniti, videomaker. Accompagna Diego Bianchi durante tutti i suoi reportage e si occupa delle riprese e non solo.

Francesca Schianchi, giornalista de La Stampa.

Paolo Celata, giornalista del Tg La7.

Memo Remigi, cantante. Da qualche puntata pure “influencer”, noto con pseudonimo “comoshapira”

La Propaganda orchestra, band che accompagna il programma per l’intera puntata. Alle tastiere Daniele Rossi, al basso Gabriele Lazzarotti, alla batteria Fabrizio Fratepietro, alla tromba Giovanni Di Cosimo, al sax Daniele Tittarelli. Assente invece Roberto Angelini.

I momenti di Propaganda Live

Lo “Spiegone Damilano”: all’inizio di ogni puntata, Marco Damilano riassume le vicende salienti della settimana.

Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.

Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.

Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Propaganda in streaming

Dove vedere la puntata di oggi – venerdì 28 maggio 2021 – di Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. O, se preferite, sul canale 507 in HD. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.