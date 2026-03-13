Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 13 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

Il nuovo appuntamento con Propaganda Live, in onda venerdì 13 marzo in prima serata su La7, si aprirà col consueto spiegone di Francesca Schianchi e proseguirà col racconto di Diego Bianchi e di Makkox dei principali eventi della settimana che si sta per concludere, dal conflitto in Medio Oriente alla guerra in Ucraina.

Stasera, dopo il reportage su Sanremo e sulla visita di Papa Leone XIV al Quarticciolo al centro della puntata della settimana scorsa, Diego Bianchi si concentrerà sull’intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera e al Senato in merito alla crisi internazionale, un racconto che offrirà diversi spunti per analizzare i temi e le decisioni politiche più rilevanti della settimana.

L’ospite musicale di stasera sarà Ditonellapiaga, reduce dal successo al Festival di Sanremo 2026 col tormentone Che fastidio!, terzo classificato dopo il vincitore Sal Da Vinci e Sayf. L’artista romana ha trionfato invece nella serata delle cover e dei duetti, quando ha incantato il pubblico in coppia con TonyPitony in una cover di The Lady Is a Tramp. Quella di stasera sarà la terza partecipazione di Ditonellapiaga al programma di La7 dopo il debutto nel febbraio 2022 in coppia con Donatella Rettore e il bis una manciata di settimane dopo.

Lo spazio dedicato alla narrazione e alla comicità vedrà protagonisti Andrea Pennacchi, Eduardo Mattiozzi e Carmine Del Grosso, presenze ormai quasi fisse nel programma di La7. I tre, come da tradizione, saranno chiamati a commentare alcuni fatti della settimana politica e sociale con satira e riflessione.

A completare il quadro non mancheranno le analisi di Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata. L’ultima parte della puntata, come sempre, sarà dedicata alla Social Top Ten, uno dei momenti più attesi dai fan di Propaganda Live: il meglio e il peggio del web negli ultimi sette giorni.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e della band formata da Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

I momenti di Propaganda Live

Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.

Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.

Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Propaganda in streaming

Dove vedere la puntata di oggi – venerdì 13 marzo 2026 – di Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.