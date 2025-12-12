Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:14
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 12 dicembre 2025

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 12 dicembre? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

Ultimo appuntamento per il 2025 questa sera alle 21.15 su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi. Per la musica sarà presente Tahnee Rodriguez. Ospite in studio il maestro Nicola Piovani. A Propaganda Live poi tornano anche questa sera Filippo Ceccarelli, Paolo Celata e Francesca Schianchi.

Nel reportage di questa sera Diego Bianchi ripercorrerà i momenti più importanti di questa stagione: dalla morte di Papa Francesco e l’elezione di Papa Leone, fino al viaggio ad Amman dove ha sorvolato la striscia di Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione.

Come ogni settimana ci saranno i monologhi di Andrea Pennacchi e Benedetta Orlando, la satira di Makkox e la Social Top Ten con le notizie più curiose della settimana.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e della band formata da Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

I momenti di Propaganda Live

  • Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.
  • La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.
  • Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.
  • Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Propaganda in streaming

Dove vedere la puntata di oggi – venerdì 12 dicembre 2025 – di Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Operation Napoleon: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Voice Senior 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla quinta puntata
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 12 dicembre
Ti potrebbe interessare
TV / Operation Napoleon: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Voice Senior 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla quinta puntata
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 12 dicembre
TV / The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 12 dicembre 2025
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 dicembre 2025
Spettacoli / Pier Silvio Berlusconi su Amadeus: “Dovesse chiudere il contratto con Warner siamo aperti a professionisti come lui”
Spettacoli / Pier Silvio Berlusconi sulla sua imitazione al Gialappa Show: “Non mi somiglia per niente”
Gossip / Andrea Delogu e il rapporto con Nikita Perotti: “Legame puro, non finirà con Ballando con le Stelle”
Ricerca