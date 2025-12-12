Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 12 dicembre? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

Ultimo appuntamento per il 2025 questa sera alle 21.15 su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi. Per la musica sarà presente Tahnee Rodriguez. Ospite in studio il maestro Nicola Piovani. A Propaganda Live poi tornano anche questa sera Filippo Ceccarelli, Paolo Celata e Francesca Schianchi.

Nel reportage di questa sera Diego Bianchi ripercorrerà i momenti più importanti di questa stagione: dalla morte di Papa Francesco e l’elezione di Papa Leone, fino al viaggio ad Amman dove ha sorvolato la striscia di Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione.

Come ogni settimana ci saranno i monologhi di Andrea Pennacchi e Benedetta Orlando, la satira di Makkox e la Social Top Ten con le notizie più curiose della settimana.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e della band formata da Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

I momenti di Propaganda Live

Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.

Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.

Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Propaganda in streaming

Dove vedere la puntata di oggi – venerdì 12 dicembre 2025 – di Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.