Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 10 ottobre? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

In apertura di puntata, collegamento in diretta da Gerusalemme con Francesca Mannocchi per raccontare in diretta gli sviluppi sull’annuncio dell’accordo di pace tra Israele e Hamas. Nel reportage della settimana, Diego Bianchi racconterà il “lato italiano” dell’attualità: dalla manifestazione per Gaza di sabato scorso a Roma, al voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi in relazione al caso Almasri. Ospite musicale della serata sarà Carmen Consoli, mentre Andrea Pennacchi e Monir Ghassem proporranno i loro monologhi tra ironia e riflessione.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e della band formata da Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

I momenti di Propaganda Live

Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.

Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.

Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Propaganda in streaming

Dove vedere la puntata di oggi – venerdì 10 ottobre 2025 – di Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.