PrimaFestival Sanremo 2024, l’appuntamento quotidiano su Rai 1 sul Festival: conduttori e ospiti, anticipazioni, a che ora, orario, durata, quante puntate, streaming

Il PrimaFestival è la striscia quotidiana in onda su Rai 1 che anticipa l’inizio delle cinque serate del Festival di Sanremo 2024, condotto per il quinto anno consecutivo da Amadeus. Un’occasione per iniziare a respirare l’atmosfera del Teatro Ariston e scoprire retroscena e curiosità su questa 74esima edizione, che prenderà il via il 6 febbraio e durerà fino al 10. Non mancheranno poi grandi ospiti, tra cui i cantanti in gara a Sanremo 2024. Un appuntamento della durata di circa 10 minuti quello con il PrimaFestival 2024, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1, che ci accompagnerà da sabato 3 febbraio a sabato 10 febbraio 2024, giorno della finale. I conduttori di quest’anno sono Paola & Chiara, le due sorelle che l’anno scorso sono tornate a cantare insieme proprio sul palco di Sanremo. Inviati speciali due seguitissimi tiktoker, Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Conduttori

Come detto, a condurre il PrimaFestival 2024 sono le cantati Paola e Chiara. “Torniamo a Sanremo! Stavolta però in una veste diversa: presenteremo il Prima Festival 2024! Non vediamo l’ora, grazie Amadeus”, ha annunciato il duo. Accanto a loro, anche Mattia Stanga, creator di TikTok molto amato grazie ai suoi video POV (acronimo che sta per Point of View, Stanga nei suoi video assume con ironia il punto di vista di persone, oggetti o animali). Classe 1998, è originario di Brescia. Ha mosso i primi passi come creator, imitando sua madre. In un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica Pinocchio, in onda su Radio Deejay ha dichiarato: “Sono stato fortunato perché io prendo in giro le mamme, non era scontato che avessi tutto questo seguito. Per fortuna la gente è molto autoironica, più di quanto si possa pensare”.

Insieme a loro ci sarà Daniele Cabras, tiktoker sardo noto con il nickname DanyTheGaggio. Ha partecipato a Generazione LOL, show di Amazon Prime, conquistando la vittoria. Dopo essersi diplomato come perito elettrotecnico, ha lavorato a lungo nei villaggi prima di spopolare su TikTok dove conta 4 milioni di follower.

Il PrimaFestival partirà il 4 febbraio con una striscia di una decina di minuti subito dopo il Tg1 delle 20 e prima di Affari tuoi (fino al 5 febbraio) o prima della diretta della serata di Sanremo 2024 dal 6 al 10 febbraio 2024. Scopriremo così curiosità e anticipazioni sul Festival, oltre a interviste ai protagonisti.

PrimaFestival 2024: orario, durata, quante puntate

La striscia di anteprima di Sanremo 2024 va in onda dunque dal 3 al 10 febbraio 2024, su Rai 1 dalle 20.35 alle 20.45 circa. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan del Festival della durata di circa 10 minuti, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1. Un modo per scoprire anteprime, momenti esilaranti, sketch comici e chicche esclusive. Si tratta di uno spazio importante anche per lo sponsor del Festival che può così mettersi in mostra in una fascia oraria molto pregiata

PrimaFestival Sanremo: la storia

Il PrimaFestival è ormai una tradizione, sebbene recente: è dal 2017, infatti, che va in onda prima dell’inizio di ogni serata e subito dopo l’edizione della sera del Tg1, la quotidiana striscia di anteprima con interviste, anticipazioni e gag. Nel 2017, il programma è stato condotto da Federico Russo, Tess Masazza e Herbert Ballerina dalla Sala Biribissi del Casinò di Sanremo; nel 2018 la conduzione è stata a due: Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto. Dal 2019, la striscia si sposta sul red carpet del Teatro Ariston e la conduzione è passata a Simone Montedoro e Anna Ferzetti. Nel 2020, i conduttori sono tornati a essere in tre: Ema Stokholma e Gigi e Ross. Nel 2021 spazio a Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus), Valeria Graci e Giovanni Vernia. Due anni fa Ciro Priello, Paola Di Benedetto e Roberta Capua. Lo scorso anno Andrea Delogu, affiancata da Jody Cecchetto e gli Autogol.

Streaming e tv

Dove vedere PrimaFestival Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? L’anteprima al Festival, come detto, va in onda dal 3 febbraio 2024 alle ore 20,35 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere lo show in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.