A che ora inizia il PrimaFestival 2024: l’orario d’inizio del programma che precede il Festival di Sanremo su Rai 1

A che ora inizia il PrimaFestival di Sanremo 2024? Il programma che anticipa l’inizio delle serate della 74esima edizione del Festival, in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio 2024, va in onda ogni sera alle ore 20.35, subito dopo la fine del Tg1. Appuntamento con il Prima Festival 2024 dal 3 al 10 febbraio. La durata è di circa dieci minuti. I conduttori di quest’anno sono Paola e Chiara, affiancate da Mattia Stanga e Daniele Cabras nel ruolo di inviati speciali. Sarà dunque un’occasione per raccogliere anteprime, indiscrezioni e curiosità sulla kermesse. Non mancheranno divertenti sketch e siparietti tra i conduttori del PrimaFestival 2024 e i cantanti in gara, alle prese con le prove, e con lo stesso Amadeus, il conduttore del Festival.

L’orario d’inizio è dunque le 20.35, prima di ogni serata di Sanremo 2024 e durerà fino alle 20.45 circa, per dare poi la linea al Teatro Ariston per la diretta del Festival. La striscia del Prima Festival inizia già sabato 3 febbraio e ci accompagnerà fino alla finalissima di sabato 10. Scopriamo meglio chi sono i conduttori.

Conduttori

Abbiamo visto a che ora (orario) inizia il PrimaFestival 2024 ma chi sono i conduttori di quest’anno? Paola e Chiara, con Daniele Cabras e Mattia Stanga nel ruolo di inviati speciali. Due icone della musica pop e due seguitissimi Tiktoker saranno dunque i nuovi volti dell’anteprima che ha il compito di raccontare la kermesse da differenti punti di vista: il suo clima, le interviste ai protagonisti e ciò che accade dietro le quinte dello spettacolo. Il tutto per far vivere appieno il più grande evento televisivo italiano. L’appuntamento con PrimaFestival è da sabato 3 febbraio a sabato 10 febbraio 2024, alle 20.30 su Rai 1.

“Torniamo a Sanremo! Stavolta però in una veste diversa: presenteremo il Prima Festival 2024! Non vediamo l’ora, grazie Amadeus”, hanno annunciato le sorelle Iezzi, lo scorso anno di nuovo riunite e in gara al Festival con Furore. Accanto a loro, anche Mattia Stanga, creator di TikTok molto amato grazie ai suoi video POV (acronimo che sta per Point of View, Stanga nei suoi video assume con ironia il punto di vista di persone, oggetti o animali). Classe 1998, è originario di Brescia. Ha mosso i primi passi come creator, imitando sua madre. In un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica Pinocchio, in onda su Radio Deejay ha dichiarato: “Sono stato fortunato perché io prendo in giro le mamme, non era scontato che avessi tutto questo seguito. Per fortuna la gente è molto autoironica, più di quanto si possa pensare”.

Insieme a loro ci sarà Daniele Cabras, tiktoker sardo noto con il nickname DanyTheGaggio. Ha partecipato a Generazione LOL, show di Amazon Prime, conquistando la vittoria. Dopo essersi diplomato come perito elettrotecnico, ha lavorato a lungo nei villaggi prima di spopolare su TikTok dove conta 4 milioni di follower.