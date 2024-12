Prima della Scala 2024, La forza del destino di Verdi su Rai 1: trama, storia, libretto, personaggi

Oggi, 7 dicembre 2024, Rai 1 trasmette in diretta dalle 18 la Prima della Scala 2024, con La forza del destino di Verdi che apre la stagione dello storico teatro di Milano. Ma vediamo qual è la storia, il libretto, di cosa parla, la trama e i personaggi di questo capolavoro verdiano.

Trama, cast, personaggi, cantanti, maestro, direttore, di cosa parla

La forza del destino è un’opera di Giuseppe Verdi, presentata per la prima volta nel 1862 a San Pietroburgo, per poi essere rimaneggiata e approdare in versione definitiva alla Scala nel 1869. Appuntamento oggi, 7 dicembre 2024, per la Prima della Scala 2024, in diretta su Rai 1 dalle 18.

Basata su un dramma spagnolo di Ángel de Saavedra, è incentrata su un destino inesorabile che travolge i protagonisti. L’opera inizia con la storia d’amore tra Leonora e Don Alvaro, un giovane di origini nobili e sconosciute. Quando Don Alvaro accidentalmente uccide il padre di Leonora, il Marchese di Calatrava, mentre cerca di fuggire con lei, si scatena una serie di eventi tragici. Don Carlo, fratello di Leonora, giura vendetta contro Don Alvaro per la morte del padre. Nel corso dell’opera, Don Alvaro e Don Carlo si incontrano e si scontrano ripetutamente.

Alla fine, il destino inesorabile si compie: Don Carlo scopre il nascondiglio di Leonora e, durante il duello con Don Alvaro, viene ferito mortalmente. Leonora viene anch’essa ferita e muore tra le braccia di Don Alvaro, che disperato invoca la pace eterna. L’opera esplora temi di destino, vendetta e redenzione, con una musica potente e drammatica che riflette le emozioni intense dei personaggi.

La forza del destino offre alcune delle più memorabili melodie verdiane. Dal cartellone manca dalla stagione del centenario verdiano del 2001 quando fu portata alla Scala dai complessi del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, ma Orchestra e Coro scaligeri non la eseguono dal 1999. La forza del destino è il nono titolo verdiano di Riccardo Chailly al Teatro alla Scala e l’undicesima inaugurazione del Maestro. Dopo le giovanili Giovanna d’Arco nel 2015, Attila nel 2018 e Macbeth nel 2021, lo scorso anno Chailly aveva scelto per il 7 dicembre un grande titolo, spesso proposto in apertura di stagione: Don Carlo.

Dopo il trionfo nel 2023 in Don Carlo e nel 2016 in Giovanna D’Arco, tornerà per l’inaugurazione della stagione Anna Netrebko, nel ruolo di Leonora, artista di casa al Teatro alla Scala. Nel cast della Prima alla Scala 2024 anche Ludovic Tézier come Don Carlo e Brian Jagde nel ruolo di Don Alvaro. Ecco il cast completo.

Il marchese di Calatrava: Fabrizio Beggi

Donna Leonora: Anna Netrebko

Don Carlo di Vargas: Ludovic Tézier

Don Alvaro: Brian Jagde

Preziosilla: Vasilisa Berzhanskaya

Padre guardiano: Alexander Vinogradov

Fra Melitone: Marco Filippo Romano

Curra: Marcela Rahal

Un alcade: Huanhong L

Mastro Trabuco: Carlo Bosi

Un chirurgo: Xhieldo Hyseni

Prima della Scala 2024: orario, durata, a che ora inizia e quando finisce

Appuntamento in tv su Rai 1 oggi, 7 dicembre 2024, in diretta con La prima della Scala 2024 con collegamento dalle 17.45 con la conduzione di Milly Carlucci e Bruno Vespa. Lo spettacolo inizierà alle 18. Durante l’intervallo, intorno alle ore 21, spazio a una breve edizione di dieci minuti del Tg1. Poi la parte conclusiva de La forza del destino che terminerà intorno alle e22. La durata complessiva dell’opera è quindi di circa quattro ore. Alle 22 spazio poi al film Cyrano. Oggi dunque salta l’appuntamento con Ballando con le stelle, che tornerà sabato prossimo.