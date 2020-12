Prima della Scala 2020 streaming e diretta tv: dove vedere A riveder le stelle

Oggi, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 16,45 va in scena la prima della Scala 2020, il Sant’Ambrogio più inedito della storia della Scala che non avrà pubblico in teatro. Nelle scorse settimane il virus ha contagiato diversi professori d’orchestra e maestri del coro, impedendo al teatro di programmare la fitta rete di prove necessarie per allestire il titolo d’opera destinato a inaugurare la stagione lirica, che quest’anno avrebbe dovuto essere Lucia di Lammermoor di Donizetti. La Scala ha approntato però, insieme con la Rai, un’inedita proposta alternativa: A riveder le stelle, un’ampia carrellata di brani che ripercorrono la storia dell’opera. Dove vedere la prima della Scala 2020 (A riveder le stelle) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Per sopperire alla mancanza del pubblico in sala, la prima della Scala 2020 verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre) a partire dalle ore 16,45.

Prima Scala 2020 streaming live

Non solo tv. L’evento sarà trasmesso anche in live streaming sulla piattaforma gratuita della Rai RaiPlay.it che permette di seguire tutti i programmi della tv di stato tramite pc, tablet e smartphone. RaiPlay è accessibile sia da PC, tramite un qualunque browser web, sia da smartphone e tablet. In questo secondo caso è necessario scaricare sul proprio dispositivo l’app ufficiale della piattaforma, disponibile gratuitamente sull’App Store per iPhone e iPad e sul Google Play Store per i dispositivi Android. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere la prima della Scala 2020 (A riveder le stelle) grazie alla funzione on demand.

Radio

Oltre che in tv e live streaming la prima della Scala 2020 la si potrà seguire via radio: Radio 3, sempre a partire dalle ore 16,45.

